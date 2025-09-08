中国からアメリカ向けの8月の輸出額はマイナス33.1％と減少し、前の月よりもマイナス幅が拡大しました。中国税関当局によりますと、8月のアメリカ向けの輸出額は、前の年の同じ月に比べて、マイナス33.1％の316億ドル＝約4兆6800億円となりました。マイナスは5カ月連続で、7月のマイナス21.7％から減少幅は拡大しています。また、アメリカからの輸入額は、マイナス16.0％の113億ドル＝約1兆6700億円となり、輸出から輸入を引いたア