夫婦生活を送っていると「相手のここを直せたら…」と思う瞬間がちらほら見えてくるものです。特に金銭感覚や生活態度にズレがあると、イライラすることも。漫画家・横山了一さんのX（旧Twitter）に投稿された『ダメ夫のステータスをムリヤリ矯正する話』では、そんな相手への不満を操作していく様子が描かれています。【漫画】『ダメ夫のステータスをムリヤリ矯正する話』（全編を読む）物語に登場する主人公・アカリの夫・サトシ