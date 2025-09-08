ガクミカ取材班のリーダー「ミーキャップ」です！フォト企画「ブジャデ散歩〜おやすみフォト」を担当した西南学院大学3年の武吉莉穂さんが新たなシリーズに取り組みます。題して「ブジャデ散歩〜喫茶巡り編」。福岡県内のすてきな喫茶店を紹介してくれますよ。福岡市のけやき通りから少し入った静かな住宅街の一角に、緑に包まれた「cafe＆kitchenKUSUKUSU」があります。大きなクスノキに囲まれ、季節の花が咲き、野生の小鳥が