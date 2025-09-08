福岡県警小郡署は8日、小郡市の住民が持つ携帯に同日午前9時ごろ、警視庁職員を名乗る男から不審な着信があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「事件番号○○の件で話を伺う」「楽天銀行のあなた名義の口座が犯罪に使われている」「話しを聞きたいので警視庁に出頭できるか」などと言われる内容だった。