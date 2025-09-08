「苦渋の決断」９月７日、石破首相はそのように語り辞任する意向を表明しました。課題が山積する今後の国会に対し、北海道内からは不安の声が聞かれました。（石破首相）「多くの方々の期待に応えられなかった、そのように自問するとき、本当に忸怩たる思いがあります。まだやり遂げなければならないことがあるという思いがある中、身を引くという苦渋の決断をしました」７日に辞任する意向を表明した石破首相。衆院選や参院選で喫