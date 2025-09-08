お笑いコンビ・藤崎マーケットの田崎佑一（44）が8日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。沖縄・宮古島の現地の様子を伝えた。家族旅行で宮古島を訪れていた田崎。「ホテルとかどんどん開発が進んでて。土地の値段がめっちゃ上がってて」とし、「賃貸マンションとかも、こっち（大阪）とあんまり変わらないぐらいの家賃。実際に住んでる人が“もう大変”って言ってて」と明かした。パーソナリティー