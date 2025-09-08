女優の倉科カナ（37）が8日、自身のインスタグラムを更新。姪っ子のためにクレーンゲームをする様子を公開し、反響を呼んでいる。「姪っ子、アンパンマン好きなの」とつづり、アンパンマングッズのクレーンゲームに挑戦する動画などをアップした。動画では、アンパンマンのぬいぐるみを取るのを失敗しているが、それ以外のさまざまな小物類を多数ゲットした写真も公開し、「喜んでくれるといいなぁ」とつづった。この投稿