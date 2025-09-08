内閣府が8日発表した8月の景気ウオッチャー調査は、足元の景気実感を示す現状判断指数（季節調整値）が前月比1.5ポイント上昇の46.7となり、4カ月連続で改善した。米国の関税政策を巡る日米の合意成立を受け、警戒感の緩和が進んだとみられる。夏休みシーズンの行楽需要などが堅調と評価されたことも、改善に寄与したようだ。調査期間は8月25〜31日。現状判断指数は、小売りや飲食などの家計動向に加え、企業動向の指数も改善