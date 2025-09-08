俳優の坂口健太郎と渡辺謙の共演による映画『盤上の向日葵』(10月31日公開)の海外版ポスタービジュアルが到着した。また、釜山国際映画祭に出品されるだけでなく、韓国国内で上映されることも明らかになった。映画『盤上の向日葵』の海外版ポスタービジュアル『盤上の向日葵』は、推理作家・柚月裕子氏の同名小説を原作としたヒューマンミステリー。とある山中で身元不明の白骨死体が発見されるのだが、事件の手掛かりは死体ととも