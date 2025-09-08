【第７１代横綱鶴竜力三郎の軌跡一生懸命・音羽山親方自伝（１）】大相撲の第７１代横綱鶴竜として活躍した音羽山親方（４０）の新連載「一生懸命」がスタート。１６歳でモンゴルから来日し、地道に努力を積み重ねて番付の頂点にまで上り詰めた。白鵬、日馬富士、稀勢の里らライバルたちと渡り合った技巧派横綱が、これまでの土俵人生を振り返る。１９８５年８月１０日。モンゴルの首都ウランバートルで私は生まれました。大