9月8日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と自民党の総裁選について意見を交わした。 誰が総理になったらインフレを抑えられるか 寺島アナ「石破総理が退陣を表明し、自民党は後任の総裁を選びます。前回2024年9月の総裁選で上位とな