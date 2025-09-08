毎日新聞が2025年9月8日付朝刊で、石破茂首相の退陣に関する25年7月下旬の記事について、「退陣へ」などと報じた経緯を説明した。だが、SNS上では、「何が言いたいのかわからない」などの批判が上がっている。音喜多駿氏は「言い訳のオンパレード」毎日は7月23日夕刊1面や、翌24日朝刊1面などで「石破首相、退陣へ」と題する記事を報じた。たとえば毎日新聞デジタルに掲載された23日付の記事では、参院選大敗の結果を踏まえ、石破