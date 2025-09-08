8日未明、福岡の夜空を見上げてみると、影に覆われ、うっすらと神秘的に輝く赤茶色の月がありました。2022年11月以来、およそ3年ぶりに全国で見られた皆既月食です。月は午前1時半ごろから徐々にかけ始め、およそ1時間後には完全に地球の影に入りました。皆既月食は、太陽と地球と月が一直線に並び、満月が地球の影に入ってしまう現象です。次に見られるのは、2026年3月3日だということです。