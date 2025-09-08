※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との関係を疑われ夫婦仲が悪化しますが、実際に関係を持っていたのは藤枝と芹であることが発覚。やがて藤枝の妻にも知られ、藤枝は離婚と慰謝料を迫られます。芹と草太の経緯を知らない藤枝は、互いに想い合っていると信じ込み「やっと彼女を手に入れられた気がする」と草太に笑みを向けますが、その表情に