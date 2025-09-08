【これからの見通し】ファンダメンタルズ的にはドル売り圧力も、日仏政治に不透明感 先週末の米雇用統計の弱い結果をうけて、市場では９月利下げ観測がより高まっている。５０ｂｐ利下げ観測も出てきている状況。あすの非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）の年次改定で予想以上の下方改定が行われるリスクも加わっている。ファンダメンタルズ的には米労働市場の弱体化への思惑で、利下げ圧力やドル売り圧力が広がりやすくなっている