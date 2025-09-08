ドル円１４８．００近辺、ユーロドル１．１７２０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は148.00近辺、ユーロドルは1.1720近辺での推移。ドル円は昨日に石破首相が突然の辞意表明を行ったことが波乱材料となっている。週明けには円安方向に値を飛ばして取引を開始。先週末終値147.43から148円台に乗せた。東京朝方には148.58レベルに高値を伸ばした。しかし、その後は売買が交錯しており、148円付近まで押し戻