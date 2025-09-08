石破総理大臣の辞任表明の影響は株式市場にも広がりました。日経平均株価は、景気対策打ち合いへの期待感から上げ幅は一時800円を超えました。8日の東京株式市場で、日経平均株価は大きく上昇し、一時、終値として史上最高値となる4万3714円を上回りました。7日、石破総理が辞任を表明したことから、株式市場では、次期政権で、減税や積極的な景気刺激策などが打ち出されるだろうという期待感から、株価が押し上げられました。午後