NPB(日本野球機構)は8日の公示を発表。ヤクルトは前日先発の小川泰弘投手を抹消しました。小川投手は、前日7日のDeNA戦で今季11度目の先発マウンドへ。初回の先頭からヒットを浴びるも、無失点の立ち上がりとします。2回にはオスナ選手に先制弾が生まれ、援護を手に2回のマウンドにあがるも、4回には佐野恵太選手の同点打を浴びます。さらに6回にも桑原将志選手の勝ち越しソロを浴び、この回を投げ終えて降板となっていました。こ