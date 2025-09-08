ジャーナリストの江川紹子氏が７日、Ｘを更新。石破茂総理の辞任会見に出席したものの、フリーの記者は当ててもらえなかったことに「最後くらい役人任せでなく自分の意思で対応したら？！」と激怒した。江川氏は、石破総理の辞任会見に出席したといいうが「当たるのは記者クラブメディアばかり」と言い「『石破さん、フリーランスの質問にも答えて下さい』と声を上げたけど『司会に任せているから』って」と、会見最後にフリー