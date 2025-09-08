「レース記者コラム仕事・賭け事・独り言」担当している住之江のエンジンは３月に切り替わり、５カ月が経過。今回のエンジンはなかなか抜けたものが出現せず、上位機は大きな差はないような感じだったが、６月頃からパワフルな動きが見えるようになってきたのが２５号機。６月から６節使用されて優勝こそないが４優出。Ａ級が手にすることも多く、乗り手に恵まれている部分があるものの、節イチ級の舟足になることがほとん