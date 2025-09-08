北口榛花陸上女子やり投げでパリ五輪覇者の北口榛花（JAL）が8日、マネジメント事務所を通じ、来月18日に川崎市の等々力補助競技場で、自ら考案したやり投げ教室を開催すると発表した。事務所を通じ「世界に挑戦し多くのことを学んできた今だからこそ、自らの経験を伝えることで、今後私に続いてくれる選手が出てきてくれたらうれしい」などとコメントした。中学生の部では、経験の有無を問わず、やり投げに興味を持つ参加者を