「高松宮記念特別競走・Ｇ１」（８日、住之江）レースの開幕を前に、出場選手５２人が中央ホールに集結。オープニングセレモニーが盛大に行われた。今節がＧ１初参戦の石本裕武（２５）＝大阪・１３１期・Ａ１＝は選手紹介のトップバッターとして登壇。「初Ｇ１です。地元です。応援よろしくお願いします」と壇上から笑顔を振りまいた。セレモニーのラストでは、選手代表あいさつの大役を務め「参加選手一同は、全力で最後ま