公正取引委員会は家電量販店の「ヨドバシカメラ」に対して、下請法違反を認定し、勧告を行いました。公正取引委員会によりますと、ヨドバシカメラは自社で企画する「プライベートブランド製品」のうち、乾電池やモバイルバッテリーなどの製造を委託した業者6社に、本来支払うはずだった委託費を不当に減額していたということです。減額はあわせておよそ1350万円で、調査を行った中小企業庁が対応を求めていましたが、きょう（8日）