福島県郡山市で１月、大阪府から大学受験に来ていた当時１９歳の女性が酒気帯び運転の車にはねられて死亡した事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死傷）などに問われた同市昭和、無職池田怜平被告（３５）の裁判員裁判の初公判が８日、福島地裁郡山支部（下山洋司裁判長）であった。池田被告は「赤信号と分かっていながら殊更に無視したわけではない」と起訴事実を一部否認し、弁護側は危険運転致死傷罪の成立を