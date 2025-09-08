8日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前週末清算値比590円高の4万3660円で取引を終えた。出来高は4万5509枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万3643.81円に対しては16.19円高。 株探ニュース