エリック・クラプトンが、『Journeyman：Deluxe Edition』を11月21日にリリース。あわせて、最近発掘されたジェリー・ウィリアムズ作の楽曲「Forever」を配信リリースし、同楽曲のMVも公開された。 （関連：【動画あり】エリック・クラプトン、ジェリー・ウィリアムズ作の楽曲「Forever」MV） 同作品は、アルバム『Journeyman』（1989年）にリマスターを施し、4曲のボーナストラックを