セック、今期配当を実質増額修正
2025年9月8日 15時45分

セックが8日、大引け後に配当修正を発表した
9月30日割当の1→2の株式分割に伴い、年間配当を56円に修正
年間配当は実質0.9%の増額となる