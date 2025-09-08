8日15時45分、TOPIX先物期近2025年9月限は前週末清算値比30ポイント高の3139.5ポイントで取引を終えた。出来高は5万1936枚だった。この日のTOPIXの現物終値3138.2ポイントに対しては1.30ポイント高。 株探ニュース