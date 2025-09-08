8日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前週末清算値比240ポイント高の2万8190ポイントで取引を終えた。出来高は2332枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万8190.75ポイントに対しては0.75ポイント安。 株探ニュース