８日の債券市場で、先物中心限月９月限は続伸。石破茂首相の辞意表明で政治情勢を巡る不透明感が広がるなか、さまざまな思惑が交錯したことから相場の方向感は定まりにくかった。 債券先物は前週末の米債券高を受けて寄り付き直後には一時１３８円１２銭まで上伸したものの、次期政権での拡張的な財政政策が意識されるかたちで軟化。また、内閣府が朝方発表した４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値で、前期比