8日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年9月限は前週末清算値比6ポイント高の775ポイントで取引を終えた。出来高は4864枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値774.37ポイントに対しては0.63ポイント高。 株探ニュース