8日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年9月限は前週末清算値比14.5ポイント高の1898ポイントで取引を終えた。出来高は332枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1896.12ポイントに対しては1.88ポイント高。 株探ニュース