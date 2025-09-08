学情がこの日の取引終了後、２５年１０月期の連結業績予想について、売上高を１２３億円から１１０億円（前期比２．５％増）へ、営業利益を３０億円から２１億円（同２１．０％減）へ、純利益を２３億円から１７億２０００万円（同２２．９％減）へ下方修正し、増益予想から一転して減益予想とした。 ４月以降の景気減速懸念で新卒採用マーケットが減速し、第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）業績が大