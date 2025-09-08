（台北中央社）石破茂首相が辞任する意向を表明したのを受け、外交部（外務省）は8日、日本国内の政治については「コメントしない」としつつ、石破氏の任期中に台日関係は大きく進展したとし、日本との各分野での実質的な協力を引き続き強化していく姿勢を示した。中央社の質問に答えた。外交部は、台湾は長年来、日本の与野党各界と広く深い交流を維持し、石破氏の任期中にも台日関係は「長足の進歩を遂げた」と言及。今後、台湾