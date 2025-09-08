Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥­¥Ã¥º¡Ë¤ÎFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥­¥º¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡õ¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê13ËçÌÜ¡Ë¡¿3¥Ö¥é¥ó¥É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿3¥³ー¥Ç Â¾ ¢£¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª¥¹¥­¥º¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬HAUS NOWHERE SEOUL¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥Æ¥£¥ë