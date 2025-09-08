アメリカ遠征中の日本代表に韓国メディアが言及している。現地９月６日、森保一監督が率いる日本は国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランド・コロシアムで対戦。強豪相手にいくつか決定機を作りながらも得点を奪えず、０−０で引き分けた。一方、日本と同じくアメリカ遠征を実施している韓国代表は、同日にアメリカ代表と対戦し、２−０の勝利を収めた。韓国メディア『dailian』は、この日韓両国の結果を受け