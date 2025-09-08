【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manが、11月5日に5作目のフルアルバム『音故知新』（読み：オンコチシン）をリリースすることが決定した。 ■「もしSnow Manが歌ったら…」をテーマにした5thアルバム 本作は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した1枚。 また、