【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松本孝弘が書き下ろした阪神タイガース球団創設90周年記念公式テーマソング「Tiger’s Eye」が、阪神タイガースとのコラボレーションCDとして、10月8日に発売されることが決定した。 ■パッケージの至るところに虎マークをデザイン！ 球団創設90周年を迎えた2025年シーズン、史上最速で2年ぶり7度目のリーグ優勝を達成した阪神タイガ&