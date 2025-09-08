スバル興業 [東証Ｓ] が9月8日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結経常利益は前年同期比10.6％増の28.3億円に伸び、通期計画の45.2億円に対する進捗率は62.7％に達し、5年平均の56.9％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常利益は前年同期比26.8％減の16.8億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である5-7月