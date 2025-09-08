女子バレーボール世界選手権の日本の順位が中国のSNS上で話題になっている。日本は7日に行われたブラジルとの3位決定戦にフルセットの末3-2で惜しくも敗れ、4大会ぶりの銅メダル獲得はならなかった。中国のSNS・微博（ウェイボー）で52万のフォロワーを持つスポーツブロガーは、日本の直近4大会の成績について「14年7位、18年6位、22年5位、25年4位」と紹介。中国のネットユーザーからは「7-6-5-4ってことは、次はメダル獲得じゃな