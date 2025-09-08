ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は8日、大みそかの『NO LIMIT! カウントダウン 2026』開催を発表し、チケット販売スケジュールを明らかにした。【画像】USJ、ハロウィーン仮装で「お願い」全文2025年の大みそか、1年分のパークの熱狂を最大26時間にわたって遊びつくし、みんなで“超元気”な新年を迎えるスペシャル・イベント。『NO LIMIT! カウントダウン2026』に関するイベント内容や各種チケット