福島地裁郡山支部福島県郡山市で1月、酒気帯び状態で車を運転し、大阪府から受験で訪れていた10代女性をはねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）と道交法違反（酒気帯び運転）の罪に問われた郡山市の池田怜平被告（35）の裁判員裁判初公判が8日、福島地裁郡山支部（下山洋司裁判長）で開かれた。被告は「赤信号を殊更に無視していない」と故意性を否認し、弁護側は危険運転罪は成立しないと主張した。