８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比６２５円０６銭（１・４５％）高の４万３６４３円８１銭だった。前日の石破首相の退陣表明を受け、午前の取引では一時、４万３８３８円６０銭まで上昇し、８月１８日につけた終値の最高値（４万３７１４円３１銭）を上回る場面があった。自民党総裁選を巡る混乱がひとまず収束したことや、今後の財政拡張的な政策への意識から、この日の日経平均は取引開始直