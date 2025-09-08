バスケットボールＢリーグ１部（Ｂ１）の横浜ＢＣは８日、昨季まで群馬でプレーしていたセンターのケーレブ・ターズースキー（３２）＝２１２センチ、１１２キロ＝が加入すると発表した。背番号は「２５」に決まった。米国出身のターズースキーは、恵まれた体格を生かしたパワフルなプレーが持ち味。３季在籍した群馬では、いずれの年も１試合平均１０得点以上をマークするなど、安定した得点力を持つ。ターズースキーはチー