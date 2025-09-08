【「猗窩座」術式展開】 掲出期間：10月7日まで 場所：西鉄福岡（天神）駅 北口コンコース2F 「鬼滅の刃」公式Xアカウントが、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」より「猗窩座」の血鬼術「羅針」を展開した様子を再現したフロア広告を西鉄福岡（天神）駅にて10月7日まで掲出すると発表した。 広告は雪の結晶のような「羅針」の展開模様を大きく掲出するもの。上に立てば「猗