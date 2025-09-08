【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの千秋が8日、自身のInstagramを更新。阪神タイガースの優勝を祝うとともに幼少期の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】千秋「虎の英才教育」受けていた幼少期ショット◆千秋、阪神優勝に熱いメッセージと幼少期ショット投稿千秋は「阪神優勝した！なんと2年ぶり。20年に1回くらいって覚悟してたはずなのに、すぐだった」と喜びと感動を長文で表現。「生まれた瞬間から、虎の英才教