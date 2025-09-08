今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、黒猫ちゃんと白黒猫ちゃんの日常風景。 ある日、白黒猫ちゃんがゆったりと寝転んでいるところに、黒猫ちゃんが接近。そしてそのまま白黒猫ちゃんを枕代わりにして、心地よさそうに眠ってしまったのだとか。 投稿はX（旧Twitter）にて、79.7万回以上表示。いいね数は4.2万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「参加したい！」「私も枕にされたい、枕にしたい」