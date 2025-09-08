ニューストップ > 国内ニュース > 科捜研で不適切なDNA型鑑定130件「仕事ぶりをよく見せたかった」 佐賀県 時事ニュース FBS福岡放送ニュース 科捜研で不適切なDNA型鑑定130件「仕事ぶりをよく見せたかった」 2025年9月8日 16時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 佐賀県警は8日、科学捜査研究所の男性職員を懲戒免職処分にしたと発表した この職員は鑑定していないものを、鑑定したかのように報告していたという 「上司に対して仕事ぶりをよく見せたかった」などと行為を認めているそう 記事を読む おすすめ記事 8名無差別殺傷でも「池袋通り魔事件」の死刑が未だ執行されない理由 執行に反対する「日弁連」 実行犯は「独房で廃人同様の生活を送っている」 2025年9月8日 6時12分 吉田羊 母の職業明かす 人のために尽くした人生「母が亡くなった時に700人参列したんです」 2025年9月8日 6時40分 佐藤健 “ジムでナンパ”動画が物議「無理すぎ」「ウザい」批判続出の背景にはびこる“迷惑行為” 2025年9月7日 20時38分 長嶋一茂、44歳人気芸人からロケ中突如殴られ現場騒然 腹部を“バチン”と全力殴打 2025年9月8日 8時15分 〈群馬・父親殺害容疑〉「父親に反抗しているという情報は前々からあったけど…」逮捕された15歳少年の学校関係者がみた親子関係と児相の対応 2025年8月19日 17時22分