巨人・田中将大投手が８日、ジャイアンツ球場で先発投手練習に参加。ユニホームを着てブルペン入りし、途中でインターバルを取りながら実戦想定で計６６球を投げ込んだ。「ちょっと多めに投げました。（登板間隔を考えて？）そうですね」と汗をぬぐった。８月２１日のヤクルト戦（神宮）で日米通算１９９勝目を挙げるも、同２８日の広島戦（マツダ）で２回５失点。翌２９日に登録を外れた。阿部監督からは９月中の再昇格の可能