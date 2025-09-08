奈良市議選に無所属で出馬し、初当選を果たしたへずまりゅう氏（34）が8日に自身のX（旧ツイッター）を更新。石破茂首相が7日に首相官邸で会見し、辞任を表明した件について言及した。へずま氏は「国民の石破への評価は本当に最悪だった。へずまが総理やった方がまだマシって言われるぐらいでしたから」とし「自分は期待され続ける政治家になります。誰よりも国民に寄り添い一人でも苦しい思いをしなくても済むように」とコ